Парковку запретят возле школы №128 в Нижнем Новгороде с 27 сентября. Фото: ЦОДД Нижнего Новгорода

Парковку транспортных средств запретят возле школы №128 на улице Мончегорской, 33А в Автозаводском районе Нижнего Новгорода с 27 сентября 2022 года. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства. В ЦОДД Нижнего Новгорода поделились схемой предстоящих изменений движения.

– Изменения в организации движения необходимы для обеспечения беспрепятственного проезда транспорта к учебной организации, – пояснили в департаменте.

Напомним, завтра, 7 сентября, в Нижнем Новгороде временно перекроют улицу Ошарскую. На участке улицы будет в том числе введено двустороннее движение. Ранее мы рассказывали об этом подробнее.