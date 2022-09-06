Перевозчика маршрута т-3 могут лишить лицензии на работу в Нижнем Новгороде

Нижегородского перевозчика ООО «АвтоСпутник» могут лишить права обслуживать марштут т-3 в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба правительства региона.

Как стало известно в ходе заседания оперштаба по развитию транспортной системы, ежедневно этот перевозчик выпускает на рейс не более двух единиц транспорта из заявленных двадцати. Руководитель Центра развития транспортных систем Артем Бафанов сообщил, что будет решаться вопрос с аннулированием разрешения на работу. Все необходимые документы будут подготовлены и переданы в суд.

- Мы неоднократно предупреждали руководителя предприятия о недопустимости подобных результатов работы, но, не видя положительной реакции на наши просьбы и обращения нижегородцев, вынуждены идти на столь жесткий шаг. Это не значит, что маршрут прекратит действовать, ООО «Автоспутник» будет заменено на другого перевозчика, - подчеркнул Бафанов.

По данным центральной диспетчерской службы Центра, на указанный маршрут выходит только 10% от планового задания, что является нарушением. Таким образом, маршруток приходится ждать на остановках часами.

Кроме того, на маршруте замечены проблемы в части предоставления проезда льготникам.