У 172 нижегородцев диагностировали коронавирус

По последним данным на 10 июня, за сутки в Нижегородской области заразились коронавирусом 172 жителя. Общее число больных с диагнозом COVID-19 в регионе составило 119 702 человека. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

Из хороших новостей: 106 нижегородцев побороли болезнь за минувшие сутки. Показатели выздоравления держатся устойчиво. Суммарно 113 670 жителей региона излечились от COVID-19 полностью от начала пандемии.

Но, к сожалею, 20 человек не справились с болезнью. Общее число жертв вируса в регионе на сегодня – 3 782.

Нижегородская область по-прежнему занимает четвёртое место в рейтинге заболеваемости ковидом по стране. Долгое время показатели заболеваемости уверенно шли на спад, не превышая +150 человек в сутки. Иногда их было даже меньше 100. Но в последние дни суточное число заболевших вновь стало переступать отметку в 150 жителей.

Напомним, в регионе выявили южноафриканский штамм коронавируса. Более того, в последнее время зафиксирован подъём заболеваемости в Нижегородской области.

Уровень коллективного иммунитета нижегородцев оценили в 32%. Среди студентов прививку сделал только 1%.

Напомним, Давид Мелик-Гусейнов прокомментировал рост смертности от коронавируса: ждёт ли нижегородцев новый локдаун? А также развеял миф о роли витамина D в борьбе с COVID-19.

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