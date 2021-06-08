Только 1% студентов сделали прививку от коронавируса в Нижегородской области

Только 1 133 студента сделали прививку от новой коронавирусной инфекции в Нижегородской области. Это всего 1% от общего числа. Об этом заместитель губернатора и министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов сообщил на своей личной странице в Instagram.

– Хуже всего в борьбу с COVID-19 включились студенты, – написал министр. – Ребята, вы нужны нам здоровые!

Более осознанно к вакцинации подошли медики. Известно, что прививку от коронавируса сделали более 56% от подлежащих вакцинации.

Также в прививочной кампании приняли участие свыше 70 тысяч нижегородцев с такими хроническими заболеваниями, как болезнь лёгких, сердечно-сосудистые и метаболические нарушения.

- Серьёзных побочных явлений не зафиксировано, - подчеркнул Давид Мелик-Гусейнов.

С начала пандемии в Нижегородских лабораториях сделано 3,2 миллиона ПЦР-тестов на COVID-19. На эти цели потрачено 2,1 миллиарда рублей из областного и федерального бюджетов, а также фонда ОМС.

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