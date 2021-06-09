Уровень коллективного иммунитета нижегородцев к COVID-19 достиг 32%

Уже 290 тысяч жителей Нижегородской области сделали прививку от новой коронавирусной инфекции COVID-19. Таким образом, уровень коллективного иммунитета нижегородцев к коронавирусу оценили в 32%. Об этом региональный министр здравоохранения Давид Мелик-Гусейнов сообщил на своей странице в Instagram.

- Спасибо, что боретесь вместе с нами! – чиновник поблагодарил людей за участие в кампании по вакцинации от COVID-19.

Напомним, что любой нижегородец может с легкостью посмотреть, где находится ближайший к его дому прививочный пункт с помощью Яндекс-карты, на которой отмечены все действующие пункты вакцинации.

Прививку от коронавируса можно сделать не только в поликлиниках, но и в торговых центрах. Сейчас прививочные пункты открыты в ТРК «Небо», в ТРК «Индиго», в ТРЦ «Седьмое небо», в ТРЦ «Фантастика».

Сейчас в Нижегородской области зафиксирован подъем заболеваемости коронавирусом. В связи с этим коечный фонд для лечения COVID-19 был увеличен на 300 коек.

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