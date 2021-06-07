Мелик-Гусейнов развеял миф о роли витамина D в борьбе с COVID-19 Фото: Михаил ФРОЛОВ

Замгубернатора региона, министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов развеял миф о том, что уровень витамина D в организме человека влияет на подверженность заражению коронавирусом, на протекание лечения и тяжесть заболевания в случае заражения. Заявление на этот счёт он сделал в своём Instagram-аккаунте (@melikdavidmsk).

– Витамин D не улучшает клинические исходы пациентов с COVID-19, – сказал министр. – Межнациональное исследование не доказало, что у людей без дефицита витамина D есть хоть какие-то преимущества.

Замгубернатора отдельно подчеркнул, что "витамин солнца" не защищает и от осложнений коронавируса в том числе.

– А вакцина защищает, – украдкой напомнил Давид Валерьевич.

Вчера мы рассказывали, что нижегородский министр здравоохранения прокомментировал рост смертности от COVID-19 в регионе: ждёт ли нижегородцев новый локдаун?

По данным на 7 июня, за сутки в Нижегородском регионе стали жертвами вируса 13 человек. Заразились ещё 158.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!