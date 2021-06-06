"Никто не хочет локдауна": Давид Мелик-Гусейнов прокомментировал рост смертности от коронавируса Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Замгубернатора региона, министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов в интервью телеканалу "Волга" прокомментировал рост смертности от коронавируса, зарегистрированный в регионе. По его словам, у коронавируса сезона нет. Причина роста смертности одна – люди расслабились.

– У меня тревожные ожидания на лето, в которое мы вступили. Это связано с тем, что заболеваемость растёт, – подтвердил Давид Валерьевич. – Если вспоминать прошлый год, когда была первая волна коронавируса, к июню у нас уже было снижение заболеваемости. Сейчас это не так.

Министр утверждает, что это лишь доказывает "несезонность" вируса. Поэтому наблюдаемый подъём отрицательной статистики связан вовсе не с наступлением лета:

– Мы анализируем ситуацию. На мой взгляд, сработал фактор расслабленности: люди сняли маски, перестали выстраивать барьеры в коммуникации. Это приводит к росту смертности, – обозначил министр. – Причём если ранее среди заболевших были, в основном, люди пожилого возраста или с хроническими заболеваниями, то сейчас в структуре заболевших всё больше растёт доля молодых (28-55 лет).

В этот момент была затронута тема, которую мы осветили ранее: Нижегородская область стала лидером ПФО по естественной убыли населения.

– Конечно, дополнительный прирост смертности зависит в первую очередь от ковида, – утвердил Мелик-Гусейнов.

Следующий вопрос был, пожалуй, самым волнующим из всех: нижегородцам угрожает новый локдаун?

– Никто не хочет локдауна. Все устали. Не просто устали: если будет ещё один локдаун, то не только медицина – вся экономика может рухнуть, – уверенно заявил замгубернатора.

Меры контроля за соблюдением коронавирусных ограничений ужесточатся?

– Можно говорить языком наказаний и запретов, но мы же всё-таки цивилизованное общество. Почему мы так себя не любим?

В ответе на этот вопрос Давид Валерьевич затронул вопрос добровольной вакцинации. Он напомнил, что даже президент, имея возможность ввести обязательную вакцинацию населения, этого не сделал. Замгубернатора сказал:

– Я верю в людей, в их мозги, в науку.

Он вновь произнёс, что единственный способ переломить ситуацию и вообще победить коронавирус – это вакцинация.

– Вакцинация нас спасёт. Для этого работают 140 пунктов.

В том числе он отметил те, что располагаются в торговых центрах Нижнего Новгорода, и передвижные мобильные пункты. Ведь медики многих поликлиник предлагают даже выезжать на предприятия, чтобы с большим удобством вакцинировать их сотрудников.

Давид Мелик-Гусейнов заявил: Россия всегда будет "впереди планеты всей" в вопросах вирусологии и иммунологии. Так было ещё со времён СССР. Замгубернатора напомнил о существовании трёх российских вакцин от ковида и их востребованности за рубежом.

– Берегите себя и вспомните о том, что есть невидимый враг, – сказал Давид Валерьевич в напутствие нижегородцам в связи с наступившим летом. – Это не пустые слова. Расслабляться нельзя ни в коем случае.

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