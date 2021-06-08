Подъем заболеваемости коронавирусом зафиксирован в Нижегородской области

Эпидемиологический подъем заболеваемости коронавирусной инфекцией зафиксирован в Нижегородской области. Об этом заместитель губернатора и региональный министр здравоохранения Давид Мелик-Гусейнов сообщил на своей личной странице в Instagram.

– Прошу сделайте прививку! – призвал министра. – Надо остановить эту заразу!

Кроме того, коечный фонд для лечения COVID-19 был увеличен на 300 коек.

В настоящее время число зараженных коронавирусом в Нижегородской области перевалило за 119 тысяч человек. Ежедневно опасную инфекцию выявляют у 140-180 человек в регионе.

Накануне мы сообщали, что в больницах Нижегородской области с диагнозом коронавирус находится 14 беременных женщин. Как оказалось, что их мужья и близкие не были вакцинированы.

В борьбу с COVID-19 плохо включились и нижегородские студенты, из них привику сделали 1% от общего числа.

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