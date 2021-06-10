Южноафриканский штамм коронавируса выявлен в Нижегородской области

Заболеваемость COVID-19 в Нижегородской области после недавнего спада вновь пошла на подъем. В регионе зафиксировано сразу несколько штаммов коронавируса - об этом сообщил министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов в своем Instagram.

«В Нижегородской области уже циркулируют британский, индийский, южноафриканский штаммы», - написал министр.

По его словам, рост заболеваемости увеличивает смертность, и единственный способ сохранить жизнь – это вакцинация. На сегодняшний день в Нижегородской области от коронавируса привились 380 тысяч человек. Оценка коллективного иммунитета составляет порядка 32%.