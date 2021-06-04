14 беременных нижегородок с коронавирусом находятся в больницах

В настоящее время 14 беременных женщин лежат в больницах Нижегородской области с диагнозом новая коронавирусная инфекция. Об этом заместитель губернатора и региональный министр здравоохранения Давид Мелик-Гусейнов сообщил на своей личной странице в Instagram.

Некоторые из нижегородок находятся в тяжелом состоянии. Кроме того, всех будущих мамочек опросили и, оказалось, что их мужья и близкие не вакцинировались от COVID-19.

- Мужики, вы чего? – риторические поинтересовался министр здравоохранения.

Напомним, уже более 363 тысяч жителей Нижегородской области привилось от COVID-19.

Вакцинироваться от коронавируса можно не только в поликлиниках, но и в торговых центрах. Сейчас прививочные пункты открыты в ТРК «Небо», в ТРК «Индиго», в ТРЦ «Седьмое небо», в ТРЦ «Фантастика».

Ещё один пункт вакцинации работает в фойе Нижегородского театра драмы имени Горького на улице Большая Покровская.

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