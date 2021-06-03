Более 363 тысяч нижегородцев уже привилось от COVID-19

Уже более 363 тысяч жителей Нижегородской области привилось от COVID-19. Этими сведениями в своём Instagram-аккаунте поделился замгубернатора, министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов (@melikdavidmsk).

– Спасибо всем, кто борется вместе с нами! – продолжает благодарить привившихся министр.

Давид Мелик-Гусейнов в том числе отметил, что после обращения представителей министерства здравоохранения к жителям региона и при поддержке экспертов-клиницистов Нижегородская область демонстрирует высокие темпы вакцинации.

– По темпам мы – лучший регион из всех городов-миллионников, – резюмировал замгубернатора.

Напомним, главный врач Нижегородского онкодиспансера Сергей Гамаюнов рассказал, можно ли делать прививку от коронавируса онкобольным. Он подтвердил, что все отечественные вакцины безопасны.

Кроме того, Глеб Никитин назвал причину сохранения масочного режима в регионе. К слову, за последние сутки заболевших жителей Нижегородской области стало на 155 человек больше.

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