Уже 290 тысяч нижегородцев сделали прививку от коронавируса

Уже 290 тысяч жителей Нижегородской области сделали прививку от новой коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов сообщил на своей странице в Instagram.

– Ни у кого из привитых не выявлено серьёзных побочных эффектов, – прокомментировал чиновник. – Вакцины работают!

Кроме того, в Яндексе появилась карта, на которой отмечены все действующие пункты вакцинации. Теперь любой нижегородец может с легкостью посмотреть, где находится ближайший к его дому прививочный пункт.

Вакцинироваться от коронавируса можно не только в поликлиниках, но и в торговых центрах. Сейчас прививочные пункты открыты в ТРК «Небо», в ТРК «Индиго», в ТРЦ «Седьмое небо», в ТРЦ «Фантастика» и в ТЦ «Мега».

Ещё один пункт вакцинации работает в фойе Нижегородского театра драмы имени Горького на улице Большая Покровская.

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