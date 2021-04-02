Пункты вакцинации от коронавируса в Нижнем Новгороде: как сделать прививку в ТЦ и что для этого нужно. Фото: Артем КИЛЬКИН

В ближайшее время прививку от коронавируса в Нижнем Новгороде можно будет сделать не только в поликлиниках, но и в торговых центрах. Причем для этого не придется заранее записываться и ожидать особого приглашения. Рассказываем, когда откроются пункты вакцинации от коронавируса в ТЦ в Нижнем Новгороде.

- Прививку можно будет сделать в четырех торговых центрах: «Муравей» на проспекте Ленина, «Небо», «Седьмое небо» и «Мега», - рассказали в министерстве здравоохранения Нижегородской области. –Никакой предварительной записи для этого не требуется.

Однако без предварительного медицинского осмотра все равно обойтись нельзя. Врач обязательно проводит осмотр с термометрией, пульсоксиметрией, измерением артериального давления и частоты пульса. Кроме того, человек должен подписать согласие на прививку. После вакцинации около получаса пациент будет находиться под наблюдение врача.

- Сразу после прививки нижегородцев проинформируют о проведении второго этапа вакцинации, - рассказали в ведомстве. – Второй укол они смогут сделать как в поликлинике по месту жительства, так и на базе ТРЦ.