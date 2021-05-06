В пунктах вакцинации от COVID-19 дежурят свыше 200 нижегородских студентов-медиков

Студенты из Приволжского исследовательского медицинского университета дежурят в пунктах вакцинации от COVID-19. Свыше 200 ребят помогают медицинскому персоналу, как в поликлиниках, так и в мобильных пунктах вакцинации. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

- Волонтеры дежурят преимущественно во внеучебное время, - подчеркнула координатор регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» Любовь Трефилова.

Студенты-медики заполняют документы, а также измеряют артериальное давление и температуру. К тому же, когда возникает сильная загруженность, ребята занимаются распределением потоков ожидающих прививки от коронавируса и тех, кто уже вакцинировался.

Напомним, что кампания вакцинирования активно ведётся в Нижегородской области. В настоящее время уже более 281 тысячи человек привились от коронавируса.

Вакцинироваться от коронавируса можно не только в поликлиниках, но и в торговых центрах. Сейчас прививочные пункты открыты в ТРК «Небо», в ТРК «Индиго», в ТРЦ «Седьмое небо», в ТРЦ «Фантастика» и в ТЦ «Мега».

Ещё один пункт вакцинации работает в фойе Нижегородского театра драмы имени Горького на улице Большая Покровская.

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