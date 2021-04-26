257 тысяч жителей Нижегородской области сделали прививку от коронавируса

Уже 257 тысяч жителей Нижегородской области сделали прививку от новой коронавирусной инфекции. Об этом министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов сообщил на своей странице в Instagram.

- Нежелательных явления не зафиксировано, - прокомментировал чиновник.

К слову, с 4 по 7 мая 2021 года также будет продолжаться плановая госпитализация в стационары Нижегородской области и вакцинация от коронавируса.

Напомним, что с 18 января 2021 года записаться на вакцинацию может любой желающий нижегородец. Сделать это можно на сайте регионального минздрава или на портале Госуслуг.

Вакцинироваться от коронавируса можно не только в поликлиниках, но и в торговых центрах. Сейчас привычные пункты открыты в ТРК «Небо», в ТРК «Индиго», в ТРЦ «Седьмое небо», в ТРЦ «Фантастика» и в ТЦ «Мега».

Открылся новый пункт вакцинации даже в фойе Нижегородского театра драмы имени Горького на улице Большая Покровская.

Так, на сегодняшний день в Нижегородской области было выявлено 192 новых случая заражения коронавирусом. Общее число зараженных COVID-19 составило 113 096 человек.

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