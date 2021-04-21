12 нижегородцев скончались от коронавируса за сутки

По последним данным на 21 апреля, в Нижегородской области за сутки не справились с коронавирусом 12 жителей. Общее число жертв COVID-19 в регионе теперь – 3 066 человек. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Нижегородская область по-прежнему занимает четвёртое место в рейтинге заболеваемости ковидом по стране. Стоит отметить, что показатели заболеваемости постепенно снижаются. С середины февраля суточное число заражённых не превышает 400 человек, на прошедшей неделе — 250, а ближайшие дни — 200. За минувшие сутки выявили 192 заражённых.

Напомним, вчера, 20 апреля, в Нижегородском театре драмы на Большой Покровской открыли новый пункт вакцинации от коронавируса.

Ранее, 13 апреля, аналогичный кабинет прививания начал работу в ТРЦ "Седьмое небо". А 19 апреля – в ТРК "Небо".

11 апреля в Нижегородскую область поступило ещё 30 тысяч доз вакцины от COVID-19. В общей сложности запасы вакцины в регионе сейчас содержат около 230 тысяч доз. Чуть раньше, 8 апреля, в регион пришло свыше 6 тысяч доз вакцины "ЭпиВакКорона".

Также решено, что выпускные в Нижегородской области в 2021 году пройдут с соблюдением COVID-ограничений.

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