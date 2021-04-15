Выпускные в Нижегородской области в 2021 году пройдут с соблюдением COVID-ограничений

Выпускные в детских садах, школах, техникумах, колледжах и вузах Нижегородской области пройдут в очном формате. Уже в мае-июне нижегородцы смогут побывать на праздничных мероприятиях, но с учетом соблюдения коронавирусных ограничений.
Такое решение было принято в ходе заседания координационного штаба по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19).
- Жители часто спрашивали о выпускных, поэтому был принят особый порядок их проведения, - подчеркнул глава региона Глеб Никитин.
Необходимо отметить, что риск распространения новой коронавирусной инфекции по-прежнему сохраняется, поэтому крайне важно носить маски и соблюдать социальное дистанциирование.
Напомним, что накануне министр здравоохранения Давид Мелик-Гусейнов предупредил, что в апреле - мае в Нижегородскую область может прийти третья волна COVID-19. И как раз таки на рост заболеваемости повлияет теплая погода и увеличение социальных контактов.
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