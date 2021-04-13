Ещё 30 тысяч доз вакцины от COVID-19 поступило в Нижегородскую область 11 апреля

11 апреля в Нижегородскую область поступило ещё 30 тысяч доз вакцины от коронавируса. Об этом сообщили в NewsRoom24 со ссылкой на министра здравоохранения региона Давида Мелик-Гусейнова, который заявил об этом в подкасте группы "Развитие Нижегородской области" ВКонтакте. В общей сложности запасы вакцины в регионе сейчас содержат около 230 тысяч доз.

Кроме того, Давид Валерьевич рассуждал на тему прихода третьей волны коронавируса в регион. Он отметил, что новое наступление инфекции возможно в конце апреля или в мае. Всё просто — это связано с приходом тепла и увеличением числа социальных контактов между жителями. Единственный способ этого избежать, по словам министра, — вакцинация.

— Больше проблем с поставками вакцины не обещают. В настоящее время её производят порядка 5 заводов, — сказал Давид Мелик-Гусейнов.

Коллективный иммунитет, по оценке министра, составляет сейчас 30% населения от необходимых минимум 60%.

Напомним, ранее мы рассказывали, что к лету 2021 года планируется привить порядка 70% нижегородцев. Кроме того, в четырёх ТЦ Нижнего Новгорода откроются пункты вакцинации. Один из них — в ТРЦ "Седьмое небо" — открылся прямо сегодня, 13 апреля.

8 апреля в регион также поступило свыше 6 тысяч доз вакцины от COVID-19 "ЭпиВакКорона".

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