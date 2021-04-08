Свыше 6 тысяч доз вакцины "ЭпиВакКорона" поступило в Нижегородскую область

Сегодня в Нижегородскую область поступило ещё свыше шести тысяч доз вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона", разработанной ФБУН "Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора". Об этом сообщил министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов.

— Вакцинации подлежат свыше 1,5 миллиона жителей Нижегородской области. На сегодняшний день регион получил более 227 тысяч доз вакцины, вакцинировано 170 330 нижегородцев, из которых более 86 тысяч — лица в возрасте 60 лет и старше. В сутки мы вакцинируем в среднем 3 600 человек, — поделился Давид Мелик-Гусейнов.

А также отметил, что порядка пяти тысяч нижегородцев записались на прививание через портал Госуслуг. Каждую неделю поступает около 800 таких заявок.

Кроме того, министр подчеркнул, что основной задачей региона на настоящий момент остаётся наращивание темпов вакцинации:

— Планируемый темп вакцинации составляет 31 тысяча человек в сутки. Мы готовим открытие дополнительных слотов на запись на вакцинацию на портале Госуслуг для сокращения "листа ожидания".

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