14 нижегородцев скончались за сутки от коронавируса

По последним данным на 31 марта, в Нижегородской области за сутки не справились с коронавирусом 14 жителей. Общее число жертв COVID-19 в регионе теперь – 2 847 человек. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Нижегородская область по-прежнему занимает четвёртое место в рейтинге заболеваемости ковидом по стране. Стоит отметить, что показатели заражения постепенно снижаются. С середины февраля суточное число заболевших не превышает 400 человек. За минувшие сутки их стало на 283 жителя больше.

Напомним, стало известно, что привиться от коронавируса в скором времени можно будет в торговых центрах города.

А также мы сообщали, что 15 нижегородских медиков получили награды за борьбу с ковидом.

По данным от 29 марта, в Нижегородской области 99 классов закрыты на карантин.

С завтрашнего дня проездные и транспортные карты пожилых нижегородцев разблокируются автоматически, вместе с тем будет снят режим обязательной самоизоляции для лиц 65+.

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