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Общество24 марта 2021 13:13

Режим обязательной самоизоляции для нижегородцев старше 65 лет продлили до 31 марта

Обязательная самоизоляция для беременных женщин продлена до конца апреля
Дарья ЯЗЕВАДарья ЯЗЕВА
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Режим обязательной самоизоляции для лиц старше 65 лет в Нижнем Новгороде продлили до 31 марта. Сегодня губернатор Нижегородского региона Глеб Никитин подписал соответствующие изменения в указ "О введении режима повышенной готовности". Информацией об этом поделилась пресс-служба областного правительства.

— Принято решение, что обязательная самоизоляция для граждан в возрасте 65+ продлена до 31 марта. После этого она будет носить рекомендательный характер, поскольку санитарно-эпидемиологическая обстановка постепенно улучшается, — прокомментировал Глеб Никитин.

Но добавил, что власти по-прежнему просят пожилых людей крайне внимательно относиться к своему здоровью и избегать мест скопления людей.

— Работодателям, у которых трудятся граждане в возрасте 65+, будем рекомендовать перевести такую категорию сотрудников на дистанционный режим, — резюмировал губернатор.

Те же условия работы касаются беременных нижегородок. Режим обязательной самоизоляции для них продлён в том числе — до 30 апреля.

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