15 нижегородских медиков получили награды за борьбу с COVID-19

Глеб Никитин вручил награды нижегородским медикам. Фото: Юлия Горшкова

Сегодня, 20 марта, в Нижнем Новгороде врачи получили почетный знак губернатора «За вклад в предотвращение распространения коронавирусной инфекции». Торжественная церемония награждения состоялась в рамках совещания «Об итогах деятельности системы здравоохранения Нижегородской области в 2020 году. Задачи и перспективы развития».

- Тысячи врачей, медсестер, рентген-лаборантов, санитарок, водителей неделями и месяцами не покидали своих рабочих мест, - обратился с речью к присутствующим глава региона Глеб Никитин. - Это был год бессонных ночей и круглосуточного оказания помощи пациентам в ковид-госпиталях.

Медиков поблагодарили за высокий уровень профессионализма и самоотдачу. Награды и благодарственные письма стали очередным доказательством того, насколько была важна работа врачей в период пандемии.

- Благодаря вам мы достойно прошли этот путь, стали увереннее и сильнее, - подытожил губернатор.

Во время церемонии также была объявлена минута молчания в память о медиках, ушедших из жизни.

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