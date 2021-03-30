15 нижегородских медиков получили награды за борьбу с COVID-19

Глеб Никитин вручил награды нижегородским медикам. Фото: Юлия Горшкова
Сегодня, 20 марта, в Нижнем Новгороде врачи получили почетный знак губернатора «За вклад в предотвращение распространения коронавирусной инфекции». Торжественная церемония награждения состоялась в рамках совещания «Об итогах деятельности системы здравоохранения Нижегородской области в 2020 году. Задачи и перспективы развития».
- Тысячи врачей, медсестер, рентген-лаборантов, санитарок, водителей неделями и месяцами не покидали своих рабочих мест, - обратился с речью к присутствующим глава региона Глеб Никитин. - Это был год бессонных ночей и круглосуточного оказания помощи пациентам в ковид-госпиталях.
Медиков поблагодарили за высокий уровень профессионализма и самоотдачу. Награды и благодарственные письма стали очередным доказательством того, насколько была важна работа врачей в период пандемии.
- Благодаря вам мы достойно прошли этот путь, стали увереннее и сильнее, - подытожил губернатор.
Во время церемонии также была объявлена минута молчания в память о медиках, ушедших из жизни.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:
* в группе Вконтакте
* в Одноклассниках
* в Фейсбуке
* в Инстаграм
* в твиттере
Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!