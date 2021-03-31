Фасад Литературного музея Горького восстановят к юбилею Нижнего Новгорода. ФОТО: Александр Воложанин

В нижегородском Литературном музее имени Горького (улица Минина, 26) продолжают вести ремонтно-реставрационные работы. Пресс-служба правительства региона сообщает, что к 800-летию Нижнего Новгорода будет восстановлен фасад исторического здания. Сегодня зампредседателя правительства Нижегородской области и региональный министр культуры Олег Беркович проверил ход реставрации:

— Сейчас позитивные изменения заметны уже невооружённым глазом. Это подтверждает и общественный контроль. На объекте работают опытные реставраторы. К августу, то есть непосредственно к 800-летию города, будет отреставрирован фасад, чтобы внешне уже ничего не напоминало о том, что здесь был пожар. Внутри работы будут продолжаться. В здании появится новое выставочное пространство, кафе и литературная гостиная, — поделился Олег Беркович.

Напомним, восстановление памятника архитектуры XIX века началось в октябре прошлого года. В помещении устраняются последствия огня и воды. Временное освещение и отопление уже наладили, что крайне важно для просушки здания. Провели дефектовку и расчистили фасад, закрыли контур. На сегодня ведутся работы разного рода: восстанавливаются чердачные перекрытия, стропильная система, ремонтируется кровля, воссоздаётся историческая терраса дома, идёт внутренняя отделка помещений цокольного и первого этажей. В Литературном музее заменят системы водопровода, канализации и электроснабжения.

— На объект потрачено порядка 139 миллионов рублей. К лету генподрядчик должен доработать проектно-сметную документацию и сдать её нам. Безусловно, бюджет увеличится. После прохождения экспертизы сметной стоимости мы обратимся за выделением дополнительных средств на завершение всех работ в министерство культуры РФ и правительство региона, — заключил Олег Беркович.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!