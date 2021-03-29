99 классов закрыты на карантин в Нижегородской области

99 классов закрыты на карантин по коронавирусу и ОРВИ в школах Нижегородской области. Об этом сообщает Newsroom24 со ссылкой на региональное министерство образования.

- Закрытые на карантин классы составляют 0,64% от общего количества классов в Нижегородской области, - говорится в сообщении. – Одновременно с этим карантин действует в 178 группах 134 детсадов. Это примерно 2,28% ото всех групп в нижегородских детсадах.

Напомним, ранее мы писали, что только за последние сутки в регионе было выявлено 291 новый случай заражения COVID-19. Общее число нижегородцев, зараженных коронавирусной инфекцией, достигло 106 892 человек.

В Нижнем Новгороде самыми зараженными районами остаются Автозаводский и Ленинский район, а наименьшее количество заболевших находится в Нижегородском районе.

Территории Нижегородской области с высоким количеством человек, зараженных коронавирусом, находятся в Дзержинске, на Бору, в Павловском, Балахнинском, Городецком и Выксунском районе.