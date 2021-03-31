Привиться от COVID-19 можно будет в ТЦ Нижнего Новгорода

В нижегородских торговых центрах откроют пункты вакцинации от коронавируса. Об этом сообщили в NewsRoom24 со ссылкой на региональное министерство здравоохранения в Intagram.

Речь об открытии пунктов вакцинации в ТЦ уже заходила прежде. Глава нижегородского Минздрава Давид Мелик-Гусейнов заявлял и раньше, что открытие мобильных пунктов планируется, а Роспотребнадзор уже одобрил несколько торговых центров как плошадку для этих целей.

— О пунктах и датах возможного открытия сообщим дополнительно, — сказал тогда министр.

На сегодняшний день вакцинация препаратом "Спутник V" проходит в 104 пунктах, которые расположены в 74 медицинских учреждениях Нижегородской области. Напомним, что записаться на прививку от COVID-19 можно через портал госуслуг с 9 марта этого года.

Необходимых 60% коллективного иммунитета к вирусу планируется достичь к маю этого года. Об этом ранее рассуждал Мелик-Гусейнов.

В данный момент привито уже 136,5 тысячи нижегородцев. 110,5 тысячи получили оба компонента вакцины.

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