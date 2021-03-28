Транспортные карты пожилых нижегородцев разблокируют автоматически 1 апреля

Стало известно, что льготные проездные для нижегородцев старше 65 лет разблокируют автоматически с 1 апреля этого года. Об этом сообщили в Newsoom24 со ссылкой на компанию "Ситикард".
Ограничения на действие проездных снимают, поскольку ситуация с заболеваемостью коронавирусом не только стабилизировалась, но и постепенно улучшается. Прежде ограничения вводились для соблюдения жителями 65+ обязательного режима самоизоляции.
В апреле безлимитные проездные будут продлены на месяц, а остаток поездок на транспортных картах с прошлой осени можно будет использовать теперь для оплаты проезда в общественном транспорте. Новые поездки можно оплатить дистанционно или же через кассу.
Летом 2020 года у нижегородских пенсионеров возникли проблемы с разблокировкой своих карт и проездных, отчего у пунктов обслуживания "Ситикард" выстроились метровые очереди по всему городу. В апреле это не повторится:
– Льготные безлимитные проездные, а также транспортные карты с неиспользованными поездками будут разблокированы автоматически, – заверили в "Ситикард".
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