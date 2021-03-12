15 нижегородцев скончались от коронавируса за сутки

По последним данным на 12 марта, в Нижегородской области за сутки не справились с коронавирусом 15 жителей. Общее число жертв COVID-19 в регионе теперь – 2 613 человек. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.
Нижегородская область по-прежнему занимает четвёртое место в рейтинге заболеваемости ковидом по стране. За минувшие сутки заражённых стало на 375 человек больше.
Напомним, в этом году масленица в Нижнем Новгороде пройдёт с соблюдением COVID-ограничений. Для проведения праздничных гуляний составлен ряд требований.
Чуть ранее мы сообщали, что с 5 марта в регионе смягчили ковидные ограничения. Изменения коснулись допустимого числа участников различных мероприятий.
Кроме того, гардеробы в цирке, концертных залах и театрах возобновили свою работу.
Но режим самоизоляции для нижегородцев 65 лет и старше продлили до 28 марта.
К счастью, этой весной жителей региона может ждать отмена масочного режима.
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