У 375 нижегородцев диагностировали коронавирус

По последним данным на 12 марта, за сутки в Нижегородской области заразились коронавирусом 375 жителей. Общее число больных с диагнозом COVID-19 в регионе составило 101 148 человек. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

К хорошим новостям: 420 нижегородцев побороли болезнь за последние сутки. Показатели выздоравления устойчивые. Суммарно 94 124 жителя региона излечились от COVID-19 полностью от начала пандемии.

По последним данным Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области, на сегодня для лечения больных с пневмонией и ОРВИ в медучреждениях региона предусмотрено 3 804 койки. Порядка 2,7 тысячи из них обеспечены кислородом, аппаратами ИВЛ – 637. Около 21% областного коечного фонда для лечения подобных больных свободно. Напомним, что коечный фонд перепрофилируется поэтапно – в зависимости от эпидемиологической обстановки.

Более 3,1 тысячи человек сейчас лечится амбулаторно. То есть их болезнь протекает в лёгкой форме или бессимптомно. Другие, их около 2,4 тысячи, госпитализированы.

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