До 28 марта продлен режим самоизоляции для нижегородцев в возрасте 65 лет и старше

Режим самоизоляции для людей старше 65 лет продлен до 28 марта 2021 года. В соответствии с этим граждане данной возрастной категории могут продлить свои больничные. Такое изменение в указ «О введении режима повышенной готовности» подписал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Также по-прежнему предприятия должны обеспечить дистанционный режим работы беременных женщин и людей с хроническими заболеваниями.

- Начало весны - традиционно непростое время с точки зрения сезонной заболеваемости. Пожилым гражданам и беременным женщинам необходимо с особым вниманием отнестись к своему здоровью, - подчеркнул глава региона.

Напомним, ранее также были смягчены требования к организации мероприятий, увеличено количество гостей на проведении церемоний бракосочетания.

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