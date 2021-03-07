Ковидные ограничения смягчили в Нижегородской области 5 марта

С 5 марта в указ "О введении режима повышенной готовности" внесены новые изменения. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что смягчаются требования к проведению различных мероприятий. Информацией об этом поделилась пресс-служба правительства региона.

Ранее формула ограничений по количеству участников мероприятия была следующая: на 10 квадратных метров должен приходиться один человек. Теперь же показатели снижены до одного человека на четыре "квадрата".

– Речь, в частности, идёт о таких мероприятиях, как публичные слушания, собрания акционеров и собственников жилья, заседания коллегиальных органов власти. Например, в регионе сейчас реализуется ряд проектов инициативного бюджетирования. Считаю правильным, чтобы у граждан было как можно больше возможностей принять участие в выработке решений, – пояснил Глеб Никитин.

Помимо этого, изменения коснулись проведения церемоний бракосочетания. Теперь в залах могут присутствовать до 20 человек, включая ведущего. А на открытых площадках – до 50.

– Давно хотелось принять это решение. Было много запросов от молодожёнов. Весной традиционно всё больше пар вступает в брак. Надеюсь, что смягчение ограничений поможет им провести церемонии так, как задумывали, – заключил губернатор.

Напомним, чуть ранее в регионе ввели послабления по режиму COVID-19 в работе гардеробов в театрах, цирках и концертных залах.

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