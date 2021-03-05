Масочный режим в Нижегородской области могут снять этой весной

Масочный режим в нижегородской области могут отменить уже этой весной, однако точная дата пока неизвестна. Об этом сообщает РИА «Время Н» со ссылкой на руководителя регионального управления Роспотребнадзора Наталью Кучеренко.

Так, использование индивидуальных средств защиты приобретет вместо обязательного рекомендательный характер.

- Но мне бы хотелось, чтобы каждый из нас понимал, что это должно стать нашей нормой жизни, как помыть руки. Эта мера работает, и ей надо пользоваться. Она не сложная, простая мера, - подчёркивает главный санитарный врач региона.

Она также отмечает, что ношение масок и ряд ограничений являются эффективной мерой по борьбе с заболеваемостью гриппом и ОРВИ, а также другими инфекциями.

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