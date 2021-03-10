Масленица в Нижнем Новгороде пройдет с соблюдением COVID-ограничений

Праздничные гуляния, посвящённые Масленице, в Нижнем Новгороде проведут с коронавирусными ограничениями. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин утвердил решение координационного штаба по борьбе с распространением COVID-19.

- Масленица всегда была символом прихода весны и дарила надежду. Таких эмоций особенно не хватает в последние месяцы, - отметил глава региона.

Мероприятия проведут с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм, так как особенность праздника заключается в использовании открытых площадок. В частности, торговые палатки на праздничных ярмарках должны находиться на расстоянии 1,5 метра друг от друга. Также все посетители обязаны носить маски и соблюдать социальное дистанциирование.

В список ограничений входит запрет на дегустацию, а работа тематических зон пройдет без взаимодействия посетителей с контактными поверхностями. Конкурсы и спортивные мероприятия можно проводить при одновременном участии не более 50 человек.

К слову, продажа напитков возможна только в промышленной упаковке. Блины можно продавать только без начинки, они должны быть упакованы в закрытую индивидуальную одноразовую упаковку.

- Вместе с тем, мы призываем всех жителей региона быть максимально внимательными и без особой необходимости не посещать массовые мероприятия. Лучше всего отметить Масленицу в кругу родных и близких, - подчеркнул губернатор.

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