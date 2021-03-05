Гардеробы заработают в нижегородских театрах, концертных залах и цирках

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внес новые изменения в указ о режиме повышенной готовности. В соответствии с новой информацией, в театрах, концертных залах и цирках вновь начнут работать гардеробы.

- Это небольшое, но важное для таких учреждений уточнение, позволяющее говорить о постепенном возвращении к нормальному режиму работы, - отметил глава региона.

Дополнительные изменения коснулись заведений общепита. В настоящее время заполняемость залов составляет не более 50%, но уже с третьего этапа снятия ограничений количество посадочных мест вырастет до 75%.

Также уточнению подлежат правила продажи билетов на спортивные мероприятия. Размещение на трибунах возможно с соблюдением социальной дистанции 1,5 метра, исключением являются те, кто приобретают билеты совместно.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!