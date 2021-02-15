9 нижегородцев скончались от коронавируса за сутки

По последним данным на 15 февраля, в Нижегородской области за сутки не справились с коронавирусом 9 жителей. Общее число жертв COVID-19 в регионе теперь – 2 303 человека. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Напомним, чуть раньше мы сообщали, что глава Нижегородского региона Глеб Никитин опроверг слухи о принудительной вакцинации от ковида.

Также мы отмечали, что Нижегородская область продолжает занимать четвёртое место в рейтинге заболеваемости ковидом по стране. За минувшие сутки заражённых стало на 431 человека больше.

При этом в 23 районах Нижегородской области не выявили новых заболевших. Число выздоровевших в регионе превысило 83 тысячи человек.

На прошлом неделе мы передавали прогнозы: будет ли эпидемия гриппа в 2021 году и если будет, то когда?

В свою очередь Давид Мелик-Гусейнов опроверг возвращение дистанционного обучения в нижегородских школах.

Кроме того, нижегородцев протестируют на ВИЧ прямо на рабочих местах, а врач-невролог объяснила, как сильные морозы влияют на наше самочувствие.

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