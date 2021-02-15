В 23 районах Нижегородской области не выявили новых больных коронавирусом

За прошедшие сутки в 23 районах Нижегородской области не обнаружили новых случаев заражения коронавирусом. Тем временем 83 206 жителей региона, у которых прежде был подтверждён диагноз COVID-19, уже здоровы.

– По последней информации на 15 февраля, общее число заражённых коронавирусом в Нижегородской области составило 91 302 человека. Из которых 39 660 проживают в областном центре, а оставшиеся 51 642 – в районах и городских округах региона, – рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора. – Говоря конкретнее, коронавирус зафиксирован у 7 127 жителей Дзержинска, у 4 729 – в г.о.г. Бор, у 2 560 – в Павловском районе, у 2 488 – в Балахнинском, у 2 138 – в Городецком, у 2 129 – в Выксунском, у 1 988 – в Богородском, у 1 572 – в Шахунском, у 1 508 – в Кстовском, у 1 503 – в Кулебакском, у 1 444 – в Шатковском, у 1 320 – в Володарском, у 1 251 – в Лысковском, у 1 225 – в г.о.г. Арзамасе, у 1 217 – в Уренском районе, у 1 150 – в Семёновском и у 1 039 – в Навашинском.

Ранее сообщалось, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил муниципалитетам мобилизоваться для борьбы с эпидемией и усилить работу муниципальных оперативных штабов.

Также мы рассказывали, что глава региона опроверг слухи о принудительной вакцинации от ковида.

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