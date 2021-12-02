Два катка откроются в нижегородском парке «Швейцария» с 25 декабря Фото: Управление по связям со СМИ администрации Нижнего Новгорода

Два катка на центральной площади парка «Швейцария» в Нижнем Новгороде начнут свою работу с 25 декабря. Об этом сообщил глава города Юрий Шалабаев в своем Instagram.

Как отметил глава города, работать будут два катка: основной, он будет большой, и маленький, для детей. Нижегородцы смогут покататься на коньках в нижегородском парке с 25 декабря по 28 февраля. Отмечается, что лед на обоих катках зальют искусственный.

- Новогоднее катание на свежем воздухе будет сопровождаться разноцветной иллюминацией и музыкой. Будет работать прокат. О правилах посещения катков парк сообщит дополнительно, - уточнил Юрий Шалабаев.

В этом году Нижний Новгород стал новогодней столицей России, праздничные мероприятия в городе начнутся уже с 10 декабря.

Отмечается, что главной площадкой праздника станет Нижегородская ярмарка. 24 декабря здесь начнет работать большой каток, который откроется Рождественским гала-концертом с участием олимпийских чемпионов и артистов проекта «Ледниковый период». В праздничном шоу примут участие именитые фигуристы и участники проекта «Ледниковый период» Максим Маринин, Татьяна Волосожар, Екатерина Боброва, Максим Шабалин, Оксана Домнина, Роман Костомаров и Евгения Медведева. Постановщиком шоу стал Илья Авербух.

Ранее глава города Юрий Шалабаев сообщил, что 68 катков и хоккейных коробок откроются зимой 2021 гола в Нижнем Новгороде.

В списке не только дворовые катки и хоккейные коробки, но и крупные ледовые площадки, такие как «Катушка», «Спорт Порт», ледовая арена стадиона «Труд», каток на «Динамо». В каждом районе города нижегородцы смогут найти места для катания на коньках и веселого времяпрепровождения.

Также напомним, что город к Новому году украсят более 155 елей. Создавать праздничное настроение будет не только администрация, но и собственники торговых центров – они будут украшать территории и фасады.

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