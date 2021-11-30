68 катков и хоккейных коробок откроют в Нижнем Новгороде зимой 2021-2022 года

Больше всего катков появится в Автозаводском районе города. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

68 катков и хоккейных коробок откроют в Нижем Новгороде этой зимой. Об этом сообщил глава города Юрий Шалабаев на своей странице в Instagram. По его словам, больше всего катков – 24 появится в Автозаводском районе города. При этом откроются и новые ледовые площадки.

- Нижегородцы всё больше интересуются активным отдыхом, уверен, катки этой зимой будут популярны, как никогда. В парке «Швейцария» и Сормовском парке можно будет покататься по искусственному льду. Остальные катки будут заливать, как только позволят погодные условия: нужен устойчивый минус в течение нескольких дней, -заметил он.

В приложенном списке не только дворовые катки и хоккейные коробки, но и крупные ледовые площадки, такие как «Катушка», «Спорт Порт», ледовая арена стадиона «Труд», каток на «Динамо». Исходя из перечня, в каждом районе города для нижегородцев найдутся места для катания на коньках и веселого времяпрепровождения.

Ранее был опубликован список лучших катков города, на которых нижегородцы смогут провести время в новогодние праздники.

КОНКРЕТНО

Список городских катков и хоккейных площадок:

Автозаводский район:

пр. Октября, 16

ул. Веденяпина, 16

ул. Пермякова, 46

пр. Бусыгина, 34

ул. Дьяконова, 20

ул. Мончегорская, 34

пр. Ильича, 43/1

пр. Кирова, 20/1

ул. Южное шоссе, 20а

ул. Бахтина, 1а

пос. Мостоотряд

пос. Парижской коммуны

каток «Катушка» (ПКиО Автозаводского района)

ул. Лоскутова, 11 (учебно-тренировочный стадион)

ул. Смирнова, 13а (ЦРТДЮ «Досуг» С/к «Восток»);

на территории школы №20 (ул. Южное шоссе, 24г);

на территории школы №37 (ул.Южное шоссе, 49а);

на территории школы №58 (ул.А.Гайдара. 20а);

на территории школы №59 (ул.Советской Армии,15);

на территории школы № 111 (ул.Веденяпина, 30а);

на территории школы №125 (ул.Пермякова, 26);

на территории школы №128 (СК «Лидер», ул. Мончегорская, 13д);

на территории школы № 145 (ул. 19 линия, 25);

на территории школы №5 (ул.Мельникова, 31).

Московский район:

Площадка у ДС "Юность", ул. Ярошенко, 5а;

на территории школы №70 (ул. Коминтерна, 21)

на территории школы №172 (ул. Мирошникова, 4А)

на территории лицея 87 (ул. Красных Зорь,14 А) ДЮСШ "Полет" (ул. Чаадаева, 16б),

стадион "Старт" (ул. Бийская.15)

Канавинский район:

Дом спорта «Железнодорожник»,ул. Движенцев, 17б

Парк им. «1 Мая»

Нижегородская Ярмарка

Площадка «Спорт Порт», ул. Бетанкура 1а

на территории школы №51 (ул. Г. Зимина, 75)

на территории школы №96 (ул. Обухова, 52)

на территории школы №110 (ул. Акимова, 35)

на территории школы №121 (ул. Тонкинская, 4)

на территории школы №176 (ул. К. Маркса, 17)

Ленинский район:

Площадь у кинотеатра Россия

Пер.Райниса,7

ЖК Аквамарин

Сормовский район:

Ледовая арена стадиона «Труд»

Открытый каток в Сормовском парке - ул. Энгельса

ТЦ Лента, ул. Коминтерна, 11

Крытый каток «Русский лед», Сормовский парк

на территории школы №27 (пр.Кораблестроителей,25А),

на территории школы № 79 (ул. Зайцева, 18а),

на территории школы № 156 (ул. Меднолитейная, 1а),

на территории школы № 76 (ул. Мокроусова, 24)

на территории школы № 84 (ул. Баренца, 18),

на территории школы № 141 (ул. Вождей Революции,29)

на территории детского клуба "Космос"-(ул. Героев Космоса, 50а)

Нижегородский район:

Стадион «Динамо»

на территории школы № 7 (ул. Верхне-Печёрская, 4а)

на территории школы № 22 (ул. Верхне-Печёрская, 5а)

на территории школы № 42 (ул. Верхне-Печёрская, 3а)

на территории школы № 103 (ул. Верхне-Печёрская, 10)

на территории школы № 35 (ул. Фруктовая, 8)

Советский район:

Хоккейная коробка, ул. Белинского, д.83;

Хоккейная коробка, ул. Малиновского, д.2;

Хоккейная коробка, пр. Гагарина, д.60;

Приокский район:

Хоккейные коробки, Жукова, 5

Спортивный парк «Приокский» просп. Гагарина, 238

Парк «Швейцария»

на территории школы №11 (ул. Терешковой, 4А)

на территории школы №48 (ул. Бонч-Бруевича, 11А)

на территории школы №174 (1й микрорайон, 30)