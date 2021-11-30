Ледовые катки 2021-2022 в Нижнем Новгороде: дата открытия, расписание, цены на билеты

Публикуем расписание сеансов катания и цены. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Оттепели и коронавирусные ограничения повлияли на работу катков в Нижнем Новгороде. Большинство из них сейчас закрыты, но с похолоданием обязательно откроются. В соответствии с указом Губернатора Нижегородской области Глеба Никитина от 24 ноября, допуск на открытые катки города может осуществляться без предъявления QR-кода. Публикуем расписание катков, цены и условия посещения.

Стадион «Труд»

Этот стадион является домашней ареной ХК «Старт». Он расположен в Сормовском парке в 15-20 минутах ходьбы от улицы Коминтерна. Так как здесь искусственный лед, стадион открывается в числе первых и работает при любых погодных условиях. В настоящее время каток работает, но есть некоторые нюансы. Так, внутренние помещения – раздевалки, прокат, кассы сейчас закрыты, переобуваться в коньки придется прямо на улице. Гардероб и пункт проката возобновят работу с 4 декабря с соблюдением всех требований и ограничений. Билеты на стадион с 27 ноября продаются без обязательного предъявления QR-кода. Каток можно посетить в выходные, время пребывания ограничено двумя часами. Взрослый билет стоит 200 рублей, а детский (до 10 лет включительно) 100 рублей. Детям до 7 лет – бесплатно. Заточка коньков обойдется в 150 рублей. Также предусмотрены социальный, детский и взрослый абонементы, стоимостью 500, 600 и 1600 рублей, соответственно.

Расписание сеансов массового катания на ледовой арене стадиона «Труд»:

Суббота и воскресенье – сеансы с 15:30 до 17:30, и с 18:30 до 20:30 Подготовка льда 17:30 -18:30

Каток «Катушка» в Автозаводском парке

Этот каток также открывается в числе первых, но его работа зависит от погодных условий. Температура воздуха должна быть не выше -5 градусов, чтобы лед был пригоден к катанию. В этом сезоне каток уже отработал 2 дня, но временно закрыт из-за резкого потепления.

В соответствии с расписанием, массовые катания при подходящей погоде осуществляются всю неделю. С понедельника по пятницу «Катушка» работает с 11:00 до 21:00, а в субботу и воскресенье с 10:00 до 21:00. Ночные катания не предусмотрены. Касса прекращает свою работу в 20:00. Удобство этого катка заключается в том, что время пребывания на нем не ограничено. Стоимость входа для взрослых составляет 120 рублей по средам, 200 рублей в другие будни и 220 рублей в выходные. Вход с прокатом и гардеробом стоит от 250 до 400 рублей, также в зависимости от дня недели. Детям до 7 лет вход бесплатный.

Стадион «Динамо»

В отличие от вышеуказанных, этот каток располагается в нагорной части города, фактически в самом его центре. Чтобы попасть на «Динамо» нужно пройти по улице Большой Покровской и свернуть за здание бывшего кинотеатра «Октябрь». Заливка катка будет проведена в начале декабря, а массовые катания начнутся ближе к середине первого зимнего месяца. Условия посещения будут зависеть от того, какие антиковидные меры будут действовать на территории региона. Стоимость посещения 150 рублей в будни и 200 в выходные, детям до 7 лет – бесплатно. Прокат коньков 100 рублей для детей и 150 рублей для взрослых. В будни каток работает с 16:00 до 21:30, а в выходные и праздники – с 12:00 до 21:30. Понедельник – нерабочий день.

Каток на площадке «Спорт Порт»

Это относительно новый каток, созданный на территории перед футбольным стадионом «Нижний Новгород» на Стрелке. Общая площадь этой площадки составляет 25 квадратных метров. Здесь проводятся не только массовые катания, но и различные спортивные активности. В первый же год своего открытия каток стал пользоваться бешеной популярностью у местных жителей. Однако, в этом году информации о том, откроется ли он вообще, пока нет.

- Точную информацию по открытию катка пока предоставить не можем. Обязательно обо всем оповестим на нашей странице, - сообщили сотрудники «Спорт Порта».

Также есть вероятность, что каток откроется и в обновленном парке «Швейцария». Вопросы по этому поводу все чаще появляются в соцсетях парка, но сотрудники «Швейцарии» пока хранят интригу. Неясно, как каток будет работать. Ночных катаний, скорее всего, не будет, ведь «Швейцария» закрывается в 22:00.

Кроме того, небольшие крытые катки есть в торговых центрах «РИО» и «МЕГА». Доступ в ТЦ в настоящее время осуществляется по QR-кодам.

График работы катка в ТЦ «РИО» на ближайшие дни:

30.11.2021 Вторник Сеансы: 10:45-11:45, 11:45-12:45, 12:45-13:45, 20:45-21:45

01.12.2021 Среда Сеансы: 12:45-13:45,15:15-16:15

02.12.2021 Четверг Сеансы: 11:45-12:45, 12:45-13:45, 20:45-21:45

03.12.2021 Пятница Сеансы: 12:45-13:45, 13:45-14:45

04.12.2021 Суббота Сеансы: 10:15-11:15, 11:15-12:15, 12:15-13:15, 13:45-14:45, 14:45-15:45, 16:15-17:15, 17:15-18:15, 18:45-19:45, 19:45-20:45, 20:45-21:45

05.12.2021 Воскресенье Сеансы: 10:15-11:15, 11:15-12:15, 12:15-13:15, 13:45-14:45, 14:45-15:45, 16:15-17:15, 17:15-18:15, 18:45-19:45, 19:45-20:45, 20:45-21:45

Условия посещения катка в ТЦ «МЕГА»:

- часы работы катка - c 10:00 до 22:00;

- разрешенное количество посетителей на катке одновременно не более 11 человек;

- посещение осуществляется согласно предварительной записи по телефону +7960-161-51-41;

- длительность сеанса не более 60 минут.

Отметим, что при посещении любого катка необходимо надевать медицинскую маску, а также соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра.