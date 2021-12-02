Татьяна Навка и Илья Авербух презентуют свои ледовые шоу в Нижнем Новгороде в новогодние праздники

Несколько ледовых постановок покажут жителям и гостям Нижнего Новгорода в декабре-январе. Об этом сообщил замгубернатора, глава регионального Минкульта Олег Беркович.

Он напомнил, что в этом году Нижний Новгород носит титул новогодней столицы России, поэтому праздничные мероприятия должны быть поистине зрелищными. В их числе есть и ледовые шоу.

Так, 24 декабря состоится открытие ледового катка на Нижегородской ярмарке. В праздничном шоу примут участие именитые фигуристы и участники проекта «Ледниковый период» Максим Маринин, Татьяна Волосожар, Екатерина Боброва, Максим Шабалин, Оксана Домнина, Роман Костомаров и Евгения Медведева.

29 декабря в КРК «Нагорный» пройдет Губернаторская елка. Нижегородским детям покажут постановку Татьяны Навки «Руслан и Людмила».

2 - 8 января нижегородцы получат возможность увидеть ледовую постановку Ильи Авербуха «Щелкунчик». Шоу будут показывать на стадионе «Труд» в Сормовском районе. Там искусственный лед, поэтому мероприятие состоится при любых погодных условиях.

9 января в торжественной обстановке титул новогодней столицы России будет передан Новосибирску. В честь этого события присутствующим покажут шоу Татьяны Навки «Спящая красавица. Легенда двух королевств».

Предварительно, ледовые шоу можно будет посетить при наличии QR-кода.