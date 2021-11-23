Более 155 елей украсят улицы Нижнего Новгорода к Новому году. Фото: Олег ЗОЛОТО

Более 155 елей нарядят на улицах Нижнего Новгорода в Новому году. Об этом сообщил мэр города Юрий Шалабаев в своем Instagram.

Создавать праздничное настроение будет не только администрация, но и собственники торговых центров – к слову, последние уже вовсю украшают свои территории и фасады.

- Первые символы праздника уже устанавливаем в Нижегородском, Сормовском и Приокском районах. В парке «Швейцария» елку будут украшать уже на этой неделе, - поделился Юрий Шалабаев.

Самые большие ели будут установлены на площадях Горького, Минина и Маркина, в парке Победы, в Светлоярском парке, «Дубках», парке Свердлова, а также на центральных площадях районов города. Ёлочки поменьше будут радовать нижегородцев во дворах.

По словам Юрия Шалабаева, в этом году город украсят к Новому году раньше обычного, чтобы в юбилейный год «нижегородцы и гости города могли дольше наслаждаться праздничной атмосферой».

Этой осенью стало известно, что на украшение Нижнего Новгорода к Новому году выделили 15 миллионов рублей. На эти средства планируется организовать иллюминацию как в центре города, так и в районах. В частности, украшены будут фонтан и сквер на площади Минина, проспект Гагарина, Зеленский и Похвалинский съезд, улица Варварская, Канавинский и метромост, скверы им.Грабина и на улице Сергея Акимова.

Вчера стало известно, что на празднование Нового года Нижнему Новгороду необходимо 463 миллиона рублей. В этом году город станет новогодней столицей России, поэтому программу необходимо продумать наиболее тщательно.

В прошлом году новогоднее убранство Нижнего Новгорода обошлось в 50 миллионов рублей.