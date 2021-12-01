Новогодние праздники 2021-2022 в Нижнем Новгороде: программа мероприятий, куда сходить

Праздничные мероприятия будут проходить в разных районах города. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Нижний Новгород официально стал новогодней столицей России-2022. В этом году празднования будут гораздо более масштабными, чем обычно. Они начнутся 10 декабря и завершатся 9 января. Весь этот месяц нижегородцы и гости города смогут смотреть ледовые шоу, слушать концерты, принимать участие в новогоднем параде и различных интерактивах, купить приятные презенты для близких и даже попросить подарок у Деда Мороза. Публикуем подробную афишу мероприятий на новогодние праздники 2021-2022 в Нижнем Новгороде.

Московский вокзал

10 декабря

– встреча Всероссийского Деда Мороза

Большая Покровская

11 декабря

- новогодний парад с участием ростовых кукол, актеров и музыкантов. Маршрут пройдет от Нижегородского кремля до площади Горького через 16 тематических станций.

- включение праздничной иллюминации

25 декабря

- установка уличных арт-объектов

1-8 января

- работа уличных театров

- новогодняя гастрономическая столица (зимние веранды кафе)

Площадь Горького

Здесь будет установлена главная новогодняя елка города

с 25 декабря по 7 января

- «Горьковская ярмарка 800»

Нижегородская ярмарка

24 декабря

- открытие катка

- гала-шоу с участием известных российских фигуристов

25 декабря – 9 января

-работа нижегородской резиденции Деда Мороза

31 декабря – 1 января

- Новогодняя ночь на ярмарке, праздничный концерт

9 января

- церемония передачи титула новогодней столицы России Новсибирску

- постановка Татьяны Навки «Спящая красавица. Легенда двух королевств».

Нижегородский кремль

29 декабря

- праздничная подсветка кремля

- 3D-маппинг на Дмитриевской башне

- иммерсивное представление «Кузница снежинок»

- интерактивы и активности на территории кремля

Александровский сад

В декабре-январе – световая инсталляция на деревьях

Стадион «Труд»

2-8 января - постановка Ильи Авербуха «Щелкунчик»

КРК «Нагорный»

29 декабря – Губернаторская елка, ледовая постановка Татьяны Навки «Руслан и Людмила»

Парк «Швейцария»

в декабре-январе

- рождественская ярмарка

- каток

- анимационная программа

- мультимедийное шоу «Новогодний мир»

- поезд «Новогодний экспресс»

31 декабря-1 января

- с 22:00 до 3:00 празднование новогодней ночи

Городские площадки районов

25 декабря – 9 января

- праздничное наполнение: новогодние елки, фотозоны, арт-объекты, музыкальное сопровождение

31 декабря-1 января

- с 22:00 до 3:00 празднование новогодней ночи