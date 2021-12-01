Новогодние праздники 2021-2022 в Нижнем Новгороде: программа мероприятий, куда сходить

Праздничные мероприятия будут проходить в разных районах города.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Нижний Новгород официально стал новогодней столицей России-2022. В этом году празднования будут гораздо более масштабными, чем обычно. Они начнутся 10 декабря и завершатся 9 января. Весь этот месяц нижегородцы и гости города смогут смотреть ледовые шоу, слушать концерты, принимать участие в новогоднем параде и различных интерактивах, купить приятные презенты для близких и даже попросить подарок у Деда Мороза. Публикуем подробную афишу мероприятий на новогодние праздники 2021-2022 в Нижнем Новгороде.
Московский вокзал
10 декабря
– встреча Всероссийского Деда Мороза
Большая Покровская
11 декабря
- новогодний парад с участием ростовых кукол, актеров и музыкантов. Маршрут пройдет от Нижегородского кремля до площади Горького через 16 тематических станций.
- включение праздничной иллюминации
25 декабря
- установка уличных арт-объектов
1-8 января
- работа уличных театров
- новогодняя гастрономическая столица (зимние веранды кафе)
Площадь Горького
Здесь будет установлена главная новогодняя елка города
с 25 декабря по 7 января
- «Горьковская ярмарка 800»
Нижегородская ярмарка
24 декабря
- открытие катка
- гала-шоу с участием известных российских фигуристов
25 декабря – 9 января
-работа нижегородской резиденции Деда Мороза
31 декабря – 1 января
- Новогодняя ночь на ярмарке, праздничный концерт
9 января
- церемония передачи титула новогодней столицы России Новсибирску
- постановка Татьяны Навки «Спящая красавица. Легенда двух королевств».
Нижегородский кремль
29 декабря
- праздничная подсветка кремля
- 3D-маппинг на Дмитриевской башне
- иммерсивное представление «Кузница снежинок»
- интерактивы и активности на территории кремля
Александровский сад
В декабре-январе – световая инсталляция на деревьях
Стадион «Труд»
2-8 января - постановка Ильи Авербуха «Щелкунчик»
КРК «Нагорный»
29 декабря – Губернаторская елка, ледовая постановка Татьяны Навки «Руслан и Людмила»
Парк «Швейцария»
в декабре-январе
- рождественская ярмарка
- каток
- анимационная программа
- мультимедийное шоу «Новогодний мир»
- поезд «Новогодний экспресс»
31 декабря-1 января
- с 22:00 до 3:00 празднование новогодней ночи
Городские площадки районов
25 декабря – 9 января
- праздничное наполнение: новогодние елки, фотозоны, арт-объекты, музыкальное сопровождение
31 декабря-1 января
- с 22:00 до 3:00 празднование новогодней ночи