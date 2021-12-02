Новогодние ярмарки 2021-2022 в Нижнем Новгороде: площадки, расписание работы, дата открытия

В Нижнем Новгороде будет работать несколько ярмарок. Фото: Евгения ГУСЕВА

Новогодние праздники уже не за горами. До боя курантов, звона бокалов и обмена подарками осталось меньше месяца, а до старта масштабной праздничной программы в Нижнем Новгороде, как в новогодней столице России, и того меньше – около недели. Некоторые уже начали наряжать новогоднюю ель, украшать свои дома и квартиры, а еще задумались о покупке подарков для родных и близких. Иным просто необходимо прогуляться по тематическому базару, чтобы проникнуться атмосферой наступающего праздника. Рассказываем, где будут развернуты рождественские и новогодние ярмарки 2021-2022 в Нижнем Новгороде.

«Горьковская ярмарка 800»

С 25 декабря по 7 января

Это единственная ярмарка, развернутая в рамках праздничной программы. В сквере на площади Горького появится 20 торговых домиков с напитками, сувенирами и игрушками, красиво оформленных к Новому году. Часы работы – ежедневно с 10:00 до 20:00.

Помимо ярмарки здесь будут установлены арт-объекты, фотозоны и многое другое. Известно, что в этом году главную городскую ель установят именно на площади Горького.

Поскольку локация является открытой, QR-коды здесь, скорее всего, не потребуются.

Рождественский базар на Нижегородской ярмарке

17-20 декабря

Рождественский базар будет организован в павильоне №1 Нижегородской ярмарки. Здесь будут продавать новогодние подарки, продукты, игрушки, елочные украшения, сувениры, текстиль, аксессуары, парфюмерию и косметику.

Нижегородцы смогут приобрести сувениры и елочные украшения. Фото: Мария СОРОКИНА

График работы базара:

17 декабря - 11.00 - 20.00; 18 декабря - 10.00 - 20.00; 19 декабря - 10.00 - 20.00; 20 декабря - 10.00 - 19.00.

Вход в павильон будет свободным, однако необходимо надеть медицинскую маску и соблюдать социальную дистанцию.

На ярмарках и в специализированных магазинах представлен широкий ассортимент подарков. Фото: Мария СОРОКИНА

Также известно, что торговые павильоны появятся в праздничные дни внутри Нижегородского кремля и на улице Большой Покровской. Небольшие торговые площадки будут развернуты в парке «Швейцария» и в Александровском саду.

Отметим, что в городе работает множество разномастных сувенирных магазинов. К новогодним праздникам они обновят ассортимент. Кроме того, уникальные сувениры можно заказать и купить на фабриках и в ремесленных мастерских по всей области.