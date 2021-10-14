Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 14 октября 2021 года: в регионе установлен новый антирекорд по смертности и заболеваемости Фото: Иван МАКЕЕВ

По данным на 01:00 14 октября 2021 года, за минувшие сутки на территории региона было выявлено 668 новых случаев заражения. Общее число зараженных коронавирусом в Нижегородской области составляет 177 728 человек.

Число новых выздоровевших пациентов в Нижегородской области составило 495 человек. Напомним, что с начала пандемии COVID-19 побороли уже 161 218 жителей Нижегородской области.

К сожалению, число умерших выросло до 7 042 человек, ещё тридцать семь нижегородцев не смогли побороть коронавирусную инфекцию.

Примечательно, что в 16 районах области новых заражений не выявлено вовсе.

Данные по районам Нижнего Новгорода:

Автозаводский – 17 465

Ленинский – 10 900

Советский – 9 676

Московский – 8 131

Сормовский – 7 873

Канавинский – 7 685

Приокский – 5 175

Нижегородский – 5 135

Напомним, что в настоящее время из-за роста заболеваемости коронавирусом уроки в удаленном формате проводят в 71 школе Нижнего Новгорода.

Тем временем министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов предупредил нижегородцев об уголовной ответственности за использование поддельных QR-кодов.

При этом спрос суточной вакцинации в Нижегородской области вырос на 138,8%

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