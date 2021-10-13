За сутки в Нижегородской области от коронавируса скончалось 37 человек

По данным на 13 октября статистика смертности в регионе значительно снизилась. К сожалению, количество смертей увеличилось до 7 042 - за последние сутки умерло ещё тридцать семь нижегородцев. Об этом сообщает портал стопкоронавирус.рф.

Напомним, в последнее время в Нижегородской области приняли целый ряд коронавирусных ограничений.

В первую очередь, с 6 октября нижегородские работодатели должны были перевести на дистанционную работу не менее 30% сотрудников. Во-вторых, кафе и рестораны в Нижегородской области по ночам будут работать только на вынос.

В ПТУ и высшие учебные заведения рекомендуется допускать только переболевших и сделавших прививку студентов.

Изменились правила и касательно доступа в фитнес-центры, музеи, зоопарки, кинотеатры, театры и на любые массовые мероприятия.

- У нас есть возможность не приостанавливать работу организаций и не запрещать массовые мероприятия, как это делалось в прошлом году, а ограничить их посещение, чтобы минимизировать угрозу заражения. Для этого понадобится либо сертификат о вакцинации, либо сертификат об иммунизации, либо активированный «Мультипасс», - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

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