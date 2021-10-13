Более 70 нижегородских школ частично перешли на дистанционное обучение

На "удаленку" отправили учащихся закрытых на карантин классов
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Дистанционная форма обучения частично используется в 71 школе Нижнего Новгорода по состоянию на 12 октября. Об этом «Комсомолке» сообщили в городском департаменте образования.
По имеющейся информации, уроки в удаленном формате проводятся лишь в тех классах, которые находятся на карантине. Общеобразовательных, работающих исключительно в дистанционном формате, в нашем городе нет.
Ранее сообщалось, что 16% нижегородских школ и детсадов закрыты на карантин.