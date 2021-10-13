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Общество13 октября 2021 15:08

Более 70 нижегородских школ частично перешли на дистанционное обучение

В некоторых классах введен карантин
Мария СОРОКИНА
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На "удаленку" отправили учащихся закрытых на карантин классов

На "удаленку" отправили учащихся закрытых на карантин классов

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Дистанционная форма обучения частично используется в 71 школе Нижнего Новгорода по состоянию на 12 октября. Об этом «Комсомолке» сообщили в городском департаменте образования.

По имеющейся информации, уроки в удаленном формате проводятся лишь в тех классах, которые находятся на карантине. Общеобразовательных, работающих исключительно в дистанционном формате, в нашем городе нет.

Ранее сообщалось, что 16% нижегородских школ и детсадов закрыты на карантин.