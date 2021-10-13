На 138,8% вырос спрос суточной вакцинации в Нижегородской области

Спрос суточной вакцинации в Нижегородской области вырос на 138,8%. Такие данные приводятся в сравнении среды на этой неделе к среде на прошлой. Об этом министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов сообщил на своей странице в Instagram.
- Спрос будет расти и дальше. Успейте вакцинироваться как можно быстрее, - предупредил чиновник.
По данным на утро 13 октября, в Нижегородскую область всего поступило 1 640 554 дозы вакцины. Тем временем всего привито 1 063 702 нижегородца, из них второй компонент получили 996 882 человека.
Давид Мелик-Гусейнов также отметил, что победа над коронавирусом возможна только если вакцинироваться и носить маски.
Напомним, что сейчас вакцинация от коронавируса проводится в 146 пунктах, расположенных в медицинских учреждениях, а также вакцинироваться можно в «Поездах здоровья». Прививочные пункты дополнительно открыты и в торговых центрах.
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