В 16 районах Нижегородской области не найдено новых случаев заражения

За минувшие сутки новых случаев заражения COVID-19 не было выявлено в 16 районах Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и регионального правительства.

Известно, что общее число зараженных коронавирусной инфекцией в Нижегородской области составляет 177 728 человек, из них 72 040 человек проживают в Нижнем Новгороде,105 688 – в районах и городских округах Нижегородской области.

- По данным на утро 13 октября, в Нижегородскую область всего поступило 1 640 554 дозы вакцины. Всего привито 1 063 702 нижегородца, из них второй компонент получили 996 882 человека, - отмечают в сообщении.

Самыми зараженными территориями в регионе по-прежнему остаются Дзержинск (14 681 человек) и Бор (8 985 человек). Следом идёт Городецкий район (5 067 человек) и Павловский район (4 353 человека).

В Нижнем Новгород больше всего болеют по-прежнему на Автозаводе (17 465 человек), а наименьшее количество заболевших находится в Нижегородском районе (5 135 человек).

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