Мелик-Гусейнов предупредил об уголовной ответственности за поддельные QR-коды

Министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов предупредил нижегородцев об уголовной ответственности за использование поддельных QR-кодов. Об этом он написал на своей странице в Инстаграм, сделав перепост советов «блогера Насти».
На своей странице девушка делится лайфхаками о том, как обмануть контролирующие органы и использовать поддельные QR-коды – «хоть из квитанции ЖКХ».
- Прокатывает везде, где не сверяют с паспортом, - пишет девушка. – А считывателя практически нигде нет сейчас.
Однако министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов осудил действия блогера.
- Блогер Настя! Вы заигрались в своем паблике, - предупредил ее министр. – То, что вы пишете, это уголовная ответственность. Более 100 жалоб пришло на вас от нижегородцев.