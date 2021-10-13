Мелик-Гусейнов предупредил об уголовной ответственности за поддельные QR-коды

Министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов предупредил нижегородцев об уголовной ответственности за использование поддельных QR-кодов. Об этом он написал на своей странице в Инстаграм, сделав перепост советов «блогера Насти».

На своей странице девушка делится лайфхаками о том, как обмануть контролирующие органы и использовать поддельные QR-коды – «хоть из квитанции ЖКХ».

- Прокатывает везде, где не сверяют с паспортом, - пишет девушка. – А считывателя практически нигде нет сейчас.

Однако министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов осудил действия блогера.

- Блогер Настя! Вы заигрались в своем паблике, - предупредил ее министр. – То, что вы пишете, это уголовная ответственность. Более 100 жалоб пришло на вас от нижегородцев.