Рекордные 668 случаев заражения COVID-19 выявили за сутки в Нижегородской области

По данным на 13 октября 2021 года, общее число зараженных COVID-19 в Нижегородской области достигло 177 728 человек. За сутки выявлено 668 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, что является новым антирекордом суточной заболеваемости среди нижегородцев. Об этом сообщает портал стопкоронавирус.рф.

Число новых выздоровевших пациентов в Нижегородской области за последние сутки составило 495 человек. С начала пандемии коронавирусом переболели 161 218 жителей региона.

К сожалению, количество смертей в регионе увеличилось до 7 042 – за последние сутки умерло ещё тридцать семь нижегородцев.

По ежедневной заболеваемости COVID-19 Нижегородская область теперь занимает пятое место. Выше находятся Москва (4 410 человек), Московская область (1 898 человек), Санкт-Петербург (2 470 человек) и Самарская область (735 человек).

Как ранее сообщалось, всю актуальную информацию о текущей эпидемиологической ситуации с коронавирусом достоверно и оперативно предоставляет официальный ресурс от правительства России: стопкоронавирус.рф.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!