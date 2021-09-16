Нашлись хозяева собаки, охранявшей гараж подозреваемого в похищении 23-летней Елизаветы Бабиковой

Собака находилась в одиночестве в гаражном массиве примерно две недели. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Наконец-то ясна судьба голодающей собаки, сидящей на цепи у гаража подозреваемого в похищении 23-летней Елизаветы Бабиковой. У животного обнаружились любящие хозяева, которые забрали собаку домой. Сюжет об этом показала программа «Кстати».

Первыми дальнейшей участью оставленного четвероного озаботились волонтёры, они стали приходить к собаке, чтобы подкармливать и поить её. Животное оказалось не агрессивным и хорошо контактировало с людьми.

Животное оказалось не агрессивным и хорошо контактировало с людьми. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

- Хочется как-то решить судьбу этой собаки, потому что «Отлов НН», «Сострадание НН» отказываются его принимать. Они говорят, что как бы собака на цепи, это частная собственность, - рассказывает зоозащитница Татьяна. – С одной стороны их тоже можно понять, но с другой стороны собака брошенной получается, сюда никто не приходит, он здесь один.

Волонтеры отмечают, что животное абсолютно не виновато в том, каким оказался его владелец, и это вовсе не повод оставлять собаку на произвол. Пёс находился в одиночестве в гаражном массиве примерно две недели, став заложником ситуации.

Первыми дальнейшей участью оставленного четвероного озаботились волонтёры. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Волонтеры съездили до коттеджного дома Свешникова в попытке увидеть хотя бы его жену, но дверь им никто не открыл.

- Можно сделать такое заключение, что в принципе собака не нужна им, - отмечает Татьяна. – Надо как-то самим выходить из этой ситуации.

Пес оказался чистопородным алабаем, волонтеры обнаружили у него клеймо, с помощью которого удалось отыскать заводчиков. Тогда же и выяснилось, что Свешников вовсе и не хозяин собаки, а взял её на вязку на определенный срок и должен был вернуть в конце сентября.

- Я никак не думала, что в таких условиях найду свою собаку, - поделилась хозяйка собаки Ирина.

Напомним, что эта нашумевшая история произошла в Нижнем Новгороде в конце августа - начале сентября. Елизавета Бабикова ушла из дома 24 августа и бесследно исчезла. В тот день девушка отправилась на встречу с мужчиной: села в черный Land Rover и уже через 20 минут её телефон оказался вне зоны доступа.

Отыскать Лизу смогли только вечером 2 сентября, как оказалось, все это время девушка была прикована наручниками и удерживалась в подвале одного из гаражей на территории Приокского района.

Сам подозреваемый в совершении этого преступления в Нижнем Новгороде довольно известный человек. Он является генеральным директором крупной компании. Сейчас мужчина уже задержан. Ему предъявлено обвинение в похищении человека.

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